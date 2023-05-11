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İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor

İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri gönderiyor

İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) seyir füzeleri tedarik edeceğini duyurdu.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya "Storm Shadow" seyir füzeleri sağlayacağını doğruladı.

Wallace, böylelikle Ukrayna güçlerinin, cephe hattının gerisindeki Rus birliklerini, mühimmat ve yakıt depolarını vurabileceğini belirtti.

Füzelerin, Ukrayna'nın egemenlik alanındaki Rus güçlerini geri püskürtmesine olanak sağlayacağına işaret eden Wallace, "Bu füze sistemlerinin hibe edilmesi, Ukrayna'ya Rusya'nın vahşetine karşı kendini savunması için en iyi şansı veriyor." ifadesini kullandı.

Wallace, Rusya'nın sivilleri öldürmesine seyirci kalmayacaklarını dile getirerek, "Rusya, Ukrayna'ya bu tür sistemlerin sağlanmasına kendi eylemlerinin yol açtığını kabul etmelidir." dedi.

Bakan Wallace, bu silahların, Ukrayna'ya "kendi egemenlik alanı içinde kullanılabilmeleri için" verildiğinin altını çizdi.

İngiltere'nin tedarik edeceği Storm Shadow seyir füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şubatta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduklarını ve İngiliz hükümetinin, bunların tedariki için ihale süreci başlattığını belirtmişti.

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