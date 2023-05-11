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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Mayıs ile biten haftada 104,3 milyar lira artarak 10 trilyon 733,6 milyar liraya yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 5 Mayıs ile biten haftada 104 milyar 333 milyon 619 bin lira artarak 10 trilyon 733 milyar 577 milyon 610 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,7 artışla 6 trilyon 159 milyar 447 milyon 217 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,4 artarak 4 trilyon 152 milyar 389 milyon 152 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 224 milyar 625 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 189 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 5 Mayıs itibarıyla 1 milyar 375 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 artarak 1 trilyon 258 milyar 869 milyon 693 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 3 milyar 701 milyon 848 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,6 yükselişle 922 milyar 565 milyon 787 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 377 milyar 709 milyon 193 bin lirası konut, 59 milyar 845 milyon 501 bin lirası taşıt ve 821 milyar 314 milyon 999 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Mayıs ile biten haftada 80 milyar 734 milyon 890 bin lira artarak 8 trilyon 652 milyar 848 milyon 751 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,73 artış kaydetti.

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