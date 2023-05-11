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Berrak Tüzünataç'tan Bakan Süleyman Soylu'ya: Ben merak edersem sizi bulurum

Berrak Tüzünataç'tan Bakan Süleyman Soylu'ya: Ben merak edersem sizi bulurum

Oyuncu Berrak Tüzünataç, telefonuna Süleyman Soylu'nun günlük programıyla ilgili bilgi içeren mesajların gelmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili seçimlerine üç gün kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun günlük programını, nerede konuşacağını ve katılacağı televizyonu bildirmek için vatandaşlara atılan SMS’ler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Oyuncu Berrak Tüzünataç da telefonuna yollanan SMS’lere Twitter hesabından isyan etti.

Tüzünataç, “Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının telefonlarına Süleyman Soylu'nun programıyla ilgili gelen mesajlara yönelik tepkileri şöyle...

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