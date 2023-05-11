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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyede

- Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 245 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerin kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artışla 264 bine yükseldi. Piyasa beklentilerini aşarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 245 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 242 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin artışla 245 bin 250'ye çıktı. Bu değer de Kasım 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 29 Nisan ile biten haftada 12 bin artarak 1 milyon 813 bine ulaştı.

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