Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: İddiaya girdiğimiz takım elbiseyi almayabilirsiniz helali hoş olsun

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle girdikleri iddiayı hatırlatarak, "Muharrem Bey, takım elbiseyi almayabilirsiniz. Helali hoş olsun" dedi.

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Muharrem İnce, seçime üç gün kala yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Twitter'dan paylaşım yaptı ve İnce ile girdikleri iddiayı hatırlattı.

Altaylı, "Muharrem Bey iddiaya girdiğimiz takım elbiseyi almayabilirsiniz. Helali hoş olsun. Hatta isterseniz ben alabilirim" ifadelerini kullandı.