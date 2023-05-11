Muharrem İnce çekildi oyları kime gidecek anketi! Metropoll anketinden bomba sonuçlar...

Metropoll Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin38 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, Metropoll Araştırma'nın İnce'nin kararından 2 gün önce Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlere "Muharrem İnce çekilirse oylarınızı kime verirsiniz" diye sordu. İşte cevabı...