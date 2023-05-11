Muharrem İnce çekildi oyları kime gidecek anketi! Metropoll anketinden bomba sonuçlar...
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Metropoll Araştırma, İnce çekilmeden 2 gün önce seçmene sordu: "Muharrem İnce adaylıktan çekilirse oyunuzu kime verirsiniz?" İşte sonuçlar...
Metropoll Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin38 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, Metropoll Araştırma'nın İnce'nin kararından 2 gün önce Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlere "Muharrem İnce çekilirse oylarınızı kime verirsiniz" diye sordu. İşte cevabı...
Metropoll Araştırma’nın seçime 3 gün kala yayımladığı son ankette, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Özer Sencar’ın kurucusu olduğu Metropoll Araştırma Şirketi’nin anketi 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin 38 kişi ile, “bilgisayar destekli telefonda anket” yöntemiyle yapıldı.
İnce adaylıktan çekilirse kime oy verirsiniz?
Metropol anketinde Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.2 çıktı. Metropol araştırmacıları 1. turda Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmene "Muharrem İnce adaylıktan çekilirse hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yönetti.
Yüzde 50'sı Kılıçdaroğlu dedi
Metropoll anketine göre Muharrem İnce adaylıktan çekilirse oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyleyenler yüzde 49.3 çıkarken, İnce'nin çekilmesi durumunda oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.3 çıktı.