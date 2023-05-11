THY Avrupa Ligi'nde nisan-mayıs aylarının MVP'si Walter Tavares

İspanya ekibi Real Madrid'in pivotu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde nisan-mayıs aylarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre nisan ve mayısta çıktığı 6 maçta 21,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Tavares, kariyerinde üçüncü kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Normal sezonun son iki haftası ve play-off'larda 4 maçta görev alan Tavares, 12,8 sayı, 7 ribaunt ve 2 blok ortalamalarıyla mücadele ederek takımının Dörtlü Final'e yükselmesinde önemli rol üstlendi.