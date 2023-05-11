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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili "Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz.." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeleri değiştirebilecek karar Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi.

İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

İnce'nin herkesi şaşırtan kararı sonrası ilk değerlendirmeler peş peşe geldi. 

AK Parti'nin Ankara Mamak Altındağ mitinginde açıklamalarda bulunan Erdoğan, adaylıktan çekilen İnce hakkında konuştu.

"Doğrusu üzüldüm" 

Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar." dedi.

"Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor"

Erdogan ayrıca konuşmasında "Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor. Yürüttüğümüz her mücadeleyi, her kazanımı milletimiz ile gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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