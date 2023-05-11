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Altının kilogramı 1 milyon 422 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 422 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 422 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 271 bin lira, en yüksek 1 milyon 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 1 milyon 422 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 546 milyon 981 bin 891,74 lira işlem miktarı ise 2.590,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 553 milyon 144 bin 675,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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