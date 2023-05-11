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Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişiye ait kemik kalıntıları bulundu

Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişiye ait kemik kalıntıları bulundu

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehri ve yakınlarındaki Bratunac Belediyesinde, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında öldürülen 3 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldı.

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Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, Srebrenitsa ve Bratunac'daki 3 farklı alanda yapılan çalışmalarda, 3 kişiye ait kemik kalıntıları bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bulunan kemik kalıntılarının 1995'te Srebrenitsa'da kaybolan Boşnak sivillere ait olduğu düşünüldüğü, kalıntıların adli işlem yapılmak üzere Tuzla şehrine nakledildiği ve DNA analiziyle kurban ya da kurbanların kimliğinin belirlenmesi için örneklerin alınacağı ifade edildi.

Kazı çalışmaları, Bosna Hersek Mahkemesinin talebi üzerine Bosna Hersek Savcılığınca takip edildi.

- Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin (BM) "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.

İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise bugüne kadar hala ulaşılamadı.

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