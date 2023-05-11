İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström: - "Vilnius'taki NATO Zirvesi, ittifakın savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesi amacıyla yeni bir güvenlik ortamına uyum sağlaması açısından bir kilometre taşı olacaktır"

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, "İttifakın savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesi için yeni bir güvenlik ortamına uyum sağlaması açısından kilometre taşı olacağını" söyledi.

NATO Vilnius Zirvesi öncesinde Atlantic Council, Litvanya Büyükelçiliği, Almanya ve Portekiz'in NATO Temas Noktası büyükelçiliklerince, İsveç'in başkenti Stockholm'de "Vilnius'a Giden Yol: NATO Öncesi Zirvesi" etkinliği düzenlendi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO ittifakının kazandığı öneme işaret etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm Avrupa'daki güvenlik dengelerini değiştirdiğine dikkati çeken Billström, "Bu büyüklükte bir saldırganlıkla Avrupa, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kalmamıştı. Ayrıca Berlin Duvarı'nın yıkılışından bu yana Avrupa güvenlik düzeni böylesine değişmemişti. İsveç güvenliği ve savunma politikası, 200 yıldan bu yana böyle bir değişim görmemişti." ifadesini kullandı.

Billström, Rusya'nın bölgedeki hedeflerinin Ukrayna'nın ötesinde olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle de Ukrayna, kendi varoluşu için cesaretle savaşırken, bizim değerlerimizi, güvenliğimizi ve her şeyimizi de savunuyor." dedi.

Ukrayna'da bir başarı elde edemese bile Rusya'nın Avrupa için tehdit olmayı sürdüreceğini vurgulayan Billström, "Rusya, AB'yi bölmek için çabalarken AB üyesi ülkeler, Ukrayna'ya desteklerini sürdürerek birliğini korumalıdır. Rusya'nın savaş suçlarından yargılanacağından emin olmalı, Rusya'ya daha çok yaptırım uygulamalıdır." diye konuştu.

Billström, savaşın başından bu yana İsveç'in Ukrayna'ya yüklü miktarda yardım yaptığına dikkati çekerek, "Vilnius'taki NATO Zirvesi, İttifakın savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesi amacıyla yeni bir güvenlik ortamına uyum sağlaması açısından bir kilometre taşı olacaktır. İsveç, Madrid'de verdiği taahhütlerin uygulanması arzusunu sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, bu konuda da bu ülkeyi tebrik ettiğini dile getiren Billström, Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanmasının İsveç için büyük öneme sahip olduğunu ve Finlandiya ile birçok konuda yakın olduklarını söyledi.

Billström, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin, İsveç'in de NATO'ya üye olana kadar tamamlanamayacağını belirterek, "Şu anda İsveç'in de NATO üyesi olmasına odaklandık. Temmuzdaki Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç hazırdır." diye konuştu.

İsveç'in Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında imzalanan Madrid Mutabakatı'nın tüm taahhütlerini yerine getirdiğini aktaran Billström, İsveç'in NATO üyeliğinin hem bu ülkenin kendi güvenliğini hem de tüm İttifakın güvenliğini artıracağını vurguladı.

Billström, üyeliğinin ilk gününden itibaren İsveç'in NATO'nun caydırıcılık ve savunma ajandasına katkıda bulunacağının altını çizerek, "Son olarak İsveç'in, NATO müttefikleriyle beraber İttifakın kalbinde bulunan değerleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunacağının altını çizmek isterim." dedi.

- "Finlandiya için İsveç'in NATO'ya üyeliği çok önemli"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Baltık Denizi bölgesinde de dış ve güvenlik politikaları alanında büyük değişikliklere yol açtığını belirterek, "Mevcut rejim altında Rusya'nın yakın gelecekte Avrupa güvenliği için bir tehdit olmaya devam edeceği bizim için açık. Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya karar vermesinin de ana nedeni budur." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın 2004'ten bu yana bölgede büyük güvenlik değişikliği olması durumunda NATO üyeliğini düşünebileceği yönünde karara sahip olduğuna işaret eden Haavisto, "Vilnius Zirvesi'ne giderken, İsveç ve Finlandiya'nın İsveç'in Vilnius'ta tam üye olma konusunda aynı hedefi paylaştığına inanıyorum. Bunu desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Finlandiya için İsveç'in NATO'ya üyeliği çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Haavisto, Vilnius'ta İttifakta birlik ve kararlılık göstermenin ve İsveç'in masanın etrafında olmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Finlandiya'nın NATO üyeliği, İsveç olmadan tamamlanmış sayılmaz." dedi.

Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'nun Kuzey Avrupa'yı savunma yeteneğini daha da güçlendirdiğine işaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın kendilerine AB'nin önemini ve potansiyelini hatırlattığını kaydeden Haavisto, "AB, en önemli çerçevemiz ve etki kanalımız olmaya devam ediyor." dedi.

Haavisto, AB ile NATO arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın çok kısa sürede bitmesini beklemediğini kaydeden Haavisto, Rusya'nın artık "uzun bir savaşa hazır göründüğünü" söyledi.

Konuşmaların ardından panel gerçekleştirildi.