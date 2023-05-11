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Aydın'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı

Aydın'da kayıp adamın akıbeti kötü çıktı

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde akşam evine dönmediği öğrenilen Hilal Üstün (43), jandarma ekipleri tarafından motosikletiyle birlikte sulama havuzunda ölü olarak bulundu.

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Olay, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Hilal Üstün’ün akşam evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda sabah saatlerinde Hilal Üstün'ü, motosikletiyle birlikte sulama havuzunda ölü olarak buldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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