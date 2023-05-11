Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti: Flaş transferde pazarlıklar başladı!

Gelecek sezonun kadrosu üzerine çalışan Trabzonspor, "Gelin görüşelim" mesajı veren 25 yaşındaki yıldız futbolcu Artem Dovbyk için pazarlık maratonunu başlattı.

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Trabzonspor'a gelmek isteyen Artem Dovbyk için pazarlıklar başladı. Aralık ayında kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı forvet, daha önce yaptığı bir açıklamada kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirmişti.

Ancak şu ana kadar yurt dışından istediği teklifleri alamayan Dovbyk, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber göndererek, "Hâlâ benimle ilgileniyorsanız görüşelim" demişti. Bjelica'nın da onay verdiği isim için pazarlık maratonu başladı.

Hem oyuncunun kulübü Dnipro ile 6 aylık sözleşmesinin kalması hem de gelmeyi istemesinin, transferi hareketlendirmesi bekleniyor.