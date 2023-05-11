Fatih Erbakan 'ayrımcılığa son vereceğiz' diyerek açıkladı!

Fatih Erbakan, "Meclis'e girdiğimizde spor branşları arasındaki ayrımcılığa son verilmesi için, takım sporlarına verilen önemin ve desteğin bireysel sporlara da aynı şekilde verilmesi için mücadele edeceğiz." dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Başakşehir İkitelli'deki Masko İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu ve üyelerle bir araya gelen Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı için destek istedi.

Babası merhum Necmettin Erbakan'ın Türkiye'deki sanayileşmeye önemli katkılar sunduğunu ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Biz de aynı çizgide, aynı ruhla, aynı dava uğrunda, aynı anlayışı yeniden Türkiye'de hakim kılmak istiyoruz. Öncelikle 14 Mayıs'ta Meclis'e bu anlayışı taşımak ve inşallah millettin derdine derman olmak, milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmak; gayemiz, gayretimiz bu yönde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletimiz Cumhurbaşkanımıza destek verecek ancak bu efsane hizmetleri Türkiye'ye kazandıran, 'önce millet, mazlumlar, ezilenler' anlayışını Türkiye'ye getiren, Türkiye'nin kalkınması için en büyük hizmetleri yapmış olan Milli Görüş anlayışının da Meclis'te olması için milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partimize milletimizin desteğini bekliyoruz. Milli Görüş demek, makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için siyaset yapmak demektir."

Spor kompleksine ziyaret

Fatih Erbakan, daha sonra Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca minik yıldız il seçmelerinin düzenlendiği Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksine geldi.

Burada yaptığı konuşmada, sporun, gençlerin ahlaki açıdan gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak Meclis'e girdiğimizde spor branşları arasındaki ayrımcılığa son verilmesi için, takım sporlarına verilen önemin ve desteğin bireysel sporlara da aynı şekilde verilmesi için mücadele edeceğiz. Yine ferdi sporların olimpik sporlar ve olimpik olmayan sporlar olarak ayrıştırılması ve burada bazı spor dallarının mağduriyete uğraması, adaletsizliğe maruz kalması bu da Meclis'te en önemli gündemlerimizden olacak." diye konuştu.

Fatih'teki Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfını da ziyaret eden Erbakan, üyelerle sohbet ederek, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.