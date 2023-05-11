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Bakan Süleyman Soylu duyurdu; 125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi

Bakan Süleyman Soylu duyurdu; 125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar." dedi.

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125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kanal D'de katıldığı bir programda motosiklet kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme olduğunu açıkladı. 

Bakan Soylu, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili ehliyet düzenlemesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini anlatarak, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Bu konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. Motosikletle alakalı ek bir dersle bunu sağlayabilecekler. Onun için ayrı bir motor ehliyeti almaya da gerek kalmamış olacak." bilgisini paylaştı.

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