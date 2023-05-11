İsrail’in Filistinli gazeteciyi öldürmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen faili cezalandırılmadı

Al Jazeera İngilizce kanalında görev yapan Filistinli gazeteci Rania Zabaneh: - "Şirin Ebu Akile'nin Al Jazeera gibi büyük bir kurumda çalışmasına ve tanınan bir gazeteci olmasına rağmen katili halen serbest"

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İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022’de öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin meslektaşları; vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz olayın failinin cezalandırılmamasına dikkati çekiyor.

Filistin ve ABD vatandaşlığı bulunan gazeteci Ebu Akile’nin (51), görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan sivil kayıplar konusunda uluslararası toplum nezdinde en fazla tepki çeken olaylardan biri oldu.

İsrail, söz konusu elim olayın ardından, önce "silahlı kişilerin gelişigüzel bir hedefe ateş ettiğini gösteren" bir görüntü yayınlayarak Ebu Akile'nin ölümünden Filistinli bazı silahlı kişileri sorumlu tuttu. Daha sonra ise İsrail, bu tutumundan geri adım attı ve ateş edenin kaynağından emin olunamadığını belirtti.

İsrail hükümeti, Filistin yönetiminden Ebu Akile'nin ölümüne neden olan mermiyi adli tıp incelemesi yapmak üzere teslim etmesini istedi. Ancak bunu reddeden Filistin yönetimi İsrail'e güvenmediğini belirterek, konuya ilişkin bağımsız uluslararası bir soruşturma talep etti.

- Soruşturma sonuçları

Gazetecinin ölümünün ardından yürütülen soruşturmaların neticeleri farklı zaman dilimlerinde yayınlandı.

Filistin Savcılığı, 26 Mayıs 2022'de Ebu Akile'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından, önceden uyarılmaksızın vurularak öldürüldüğü sonucuna varan soruşturma neticesini açıkladı.

İsrail ordusu ise Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu eylül ayında yayımladı.

Ebu Akile'nin, "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu" belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Özel bir görev gücü tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Sayın Ebu Akile’yi vuran silahın kaynağını kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığı görülüyor. Ancak, Ebu Akile’nin, İsrail ordusu askerlerine hayati tehlike arz eden gelişigüzel yaylım ateşi açıldığı bir çatışma sırasında, Filistinli silahlı kişiler olarak tanımlanan şüphelileri hedef alan İsrail ordusunun ateşiyle yanlışlıkla öldürülmüş olma olasılığı yüksektir."

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD vatandaşı Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili geçen yıl kasım ayında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsrail, Kasım 2022'de FBI tarafından Ebu Akile cinayetiyle ilgili bir soruşturma başlatmasını "hata" olarak nitelendirerek, soruşturmayla ilgili ABD ile "iş birliği yapmayacaklarını" belirtti.

Filistinli Ebu Akile'nin öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen meslektaşları ve arkadaşları, tetiği çeken kişinin hala yargılanmamasına dikkati çekiyor.

- "Şirin, her Filistinli gazetecide iz bıraktı"

Al Jazeera İngilizce kanalında görev yapan Filistinli gazeteci Rania Zabaneh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslektaşının "her detayıyla halen yanlarında hazır olduğunu" vurgulayarak, "Şirin 12 aydır bir gün bile ortadan kaybolmadı. Şirin gibi birini unutmak çok zor. Herkesle iyi ilişkileri vardı ve her Filistinli gazetecide iz bıraktı." dedi.

Gazeteciler olarak katillerinden hesap sorulsun diye Şirin'in sesini duyurmaya devam etmenin görevleri olduğunu vurgulayan Zabaneh, "Şirin'in Al Jazeera gibi büyük bir kurumda çalışmasına ve tanınan bir gazeteci olmasına rağmen katili halen serbest." dedi.

Batı Şeria'daki Al Jazeera Ofis Müdürü Velid el-Amri, katillerin yargılanması ve adaletin tesis edilmesi, Filistinli gazeteciler ve Al Jazeera Ofisi olarak kendileri için koruma sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Amri, genç neslin uluslararası adalete güvenini kaybetmemesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumların adaleti sağlamasını istediklerini aktardı.

Ebu Akile'nin ölümünün birinci yılı dolayısıyla Kudüs’teki Sion Dağı (Hristiyan) Mezarlığı’na bugün düzenlenen ziyareti anımsatan Amri, arkadaşlarının mezarına çelenkler konarak anılmaya başlandığını ve adına bir müzenin temelinin atıldığını söyledi.

Amri, şöyle devam etti:

"Bugün Ebu Akile'nin ölümünün birinci yıl dönümü. Şu bir gerçek ki, çetin ve zor bir yıl geride kaldı. Kalp kırıklığı ve sıkıntı içindeyiz. Acımız büyük. Şirin arkasında çok büyük bir boşluk bıraktı."

- "Mahkeme zaman aşımına uğramayacak"

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik ise, "Şirin Abu Akile cinayetinin zaman aşımına uğramayacağını" vurguladı.

Şirin'in dosyasını katlinden sonra resmi olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıdıklarını sözlerine ekleyen Filistinli yetkili, "Şirin'in dosyasını Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde takip ediyoruz." dedi.

Dik, davayla ilgili soruşturmaların hızla tamamlanmasını teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.