İnce'nin kararı sonrası Memleket Partisi'nden istifa etti

Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Toraman, Memkelet Partisi il başkanlığından da istifa ettiğini açıkladı.

Memleket partisi il başkanı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Toraman açıklamasında, ''Genel Başkanımız Muharrem İnce, FETÖ'cü usuller kunllanılarak kaset kumpası ile CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısıyla adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştır. Gönlüm razı olmadığından tarafımı milli siyasetten, yani Cumhur İttifakı'ndan yana belirliyorum ve 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğimi deklare ediyorum'' dedi.

Muharremİnce ne demişti?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.