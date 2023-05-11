İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı.

5 ölü, 2 yaralı

İki tarafın da silah kullandığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Ölenlerin isimleri belirlendi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.