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Mauro Icardi'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Mauro Icardi'den Galatasaraylıları yıkan haber!

Galatasaray'ın bosvervisini almak için yoğun çaba sarf ettiği Icardi için Milan da devreye girdi. Tecrübeli futbolcunun da İtalya'ya dönme fikrini cazip bulduğu iddia edildi.

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Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımından kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı taraftarların gözdesi haline geldi.

Çalışmalar şimdiden başladı

Galatasaray Yönetimi ise Icardi'nin bonservisini alarak golcü oyuncuyu kadrosunda tutmak için çalışmalara şimdiden başladı.

30 yaşındaki futbolcunun Haziran 2024'e kadar haklarını elinde bulunduran PSG ise Mauro Icardi'yi satarak gelir elde etmek istiyor.

Bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi

İspanyol yayın organı Fichajes'in haberine göre; Fransız kulübü Icardi'nin bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray büyük çaba harcıyor

Haberde Galatasaray Yönetimi'nin, Arjantinli futbolcunun bonservisini almak için mali anlamda fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve gelecek sezonki şampiyonluk mücadelesinde kadroda Icardi'nin de yer alması için çaba sarf ettiği ifade edildi.

Icardi için İtalya öncelikli

Ancak yıldız oyuncuyla ilgilenen tek takım Galatasaray değil. İddialara göre İtalyan devi Milan da Icardi'yi transfer etmek istiyor. Inter'de forma giydiği dönemde Serie A'ya damga vuran tecrübeli futbolcunun da İtalya'ya dönme fikrini cazip bulduğu iddia edildi.

Geleceğiyle ilgili son kararı henüz vermeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.

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