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Muharrem İnce'den yeni paylaşım! Ağlayan partili gençleri teselli etti

Muharrem İnce'den yeni paylaşım! Ağlayan partili gençleri teselli etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sebebiyle üzülen gençleri teselli ettiği anları sosyal medyadan paylaştı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, "Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi.

Gençleri teselli etti

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İnce, adaylıktan çekilmesi nedeniyle üzüntü yaşayan gençleri teselli ettiği anların videosunu yayınlayıp bir de not düştü.

"Kendinizi yıpratmayın"

İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çocuklar, evlatlarım; asla üzülmeyin, asla ağlamayın, kendinizi yıpratmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Karanlıklardan aydınlığa sizinle birlikte çıkacağımıza olan inancım tam benim. Sizlerden isteğim; Atatürkçülerin Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilmesi için oylarınızı Memleket Partisi'ne vermenizdir. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum"

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