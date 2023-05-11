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Meral Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

Meral Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini yorumladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ile ilgili soruya cevap verdi.

Akşener şu iafdeleri kullandı;

Sayın İnce'nin aday olduğu dönemde, zaman zaman eleştirilere maruz kaldığı zamanlarda aday olma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyleyen bir kişiyim. İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifaya götüren belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu ve Türkiye için bunların artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. İçim acıyarak izledim. Bu tür konuların artık bitmesi gerektiğini ve çok çirkin olduğunu ifade etmek isterim. Bundan sonra ne olacağını hep beraber bekleyip göreceğiz.

Bütün sonuçlarla ilgili siyasilerin görevi seçmenin gönlünü almaktır. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Milletin gönlüne girememişsek ortaya çıkacak sonuçtan sorumlu olan bizizdir. İnce'nin bir kırgınlığı var, en baştan beri söylüyorum. Benim yorumum bu.

Milletin gönlüne girememişsek ortaya çıkacak sonuçtan sorumlu olan bizizdir.
 Ortaya çıkacak sonuçtan hiç kimse sorumlu değildir. Sorumlular bizizdir. İnce'nin bir kırgınlığı var, en baştan beri söylüyorum. Benim yorumum bu.

Sayın İnce'ye başarılar dilerim. Tavrına saygı duymamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir daveti oldu Sayın İnce'ye! Ona da çok olumlu baktım.

6 lider bir araya gelecek

İnce'nin kararını duyduktan sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmedik. Saat 22.00'de CHP'de bir toplantımız var. Tarihi iki gün önce belirlendi. Seçimle ilgili toplantı olacak.

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