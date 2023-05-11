'Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim' demişti Sözleri yeniden gündemde!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi Türkiye'den gündemin birinci sırasına yerleşti. İnce'nin adaylıktan çekilmesi TİP lideri Erkan Baş'ın sözlerini yeniden gündeme getirdi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce'nin çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı

Bu açıklamanın ardından gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. TİP İstanbul Milletvekili Adayı olan Erkan Baş,İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Baş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken, "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin." demişti.

"Çekiliyorsa ben de çekilirim"

Baş'ın bu çağrıya "Muharrem Bey, benim için 'Çekilsin' demiş. Benim çekilmem bir işe yarayamıyor ki. Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin." şeklinde karşılık vermesi ise İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yeniden gündem oldu.