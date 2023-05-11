BIST 4.848
DOLAR 19,56
EURO 21,42
ALTIN 1.267,07
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi çıkan kasetlerden Rusları sorumlu tuttu

Kılıçdaroğlu, seçim öncesi çıkan kasetlerden Rusları sorumlu tuttu

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dolaşıma giren montajlar, Deep Fake içerikler ve kasetlerin arkasında Rusların olduğunu ifade etti.

Abone ol

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, son dönemde dolaşıma sokulan bazı montaj ve kaset gibi içeriklerden Rusları sorumlu tuttu.

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yaptı

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Rusları açık açık uyardı. Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs'tan sonra iki ülke arasında dostluğun devamı için Rusların elini Türkiye'den çekmesini istedi.

"Biz hala iş birliği ve dostluktan yanayız"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız." dedi.

Ne olmuştu?

Son dönemde sosyal medya üzerinden bir takım kaset ve montajlar paylaşılmaya başlandı. 14 Mayıs'a günler kala yapılan paylaşımlardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik oldu. İnce hakkındaki iddiaları yalanlayarak FETÖ'cülerin kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Yaşananlar sonrası İnce bugün adaylıktan çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den Muharrem İnce açıklaması
Meral Akşener'den Muharrem İnce açıklaması
Irak, petrol için Türkiye'den talepte bulundu
Irak, petrol için Türkiye'den talepte bulundu
'Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim' demişti Sözleri yeniden gündemde!
'Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim' demişti Sözleri yeniden gündemde!
Mauro Icardi'den Galatasaraylıları yıkan haber!
Mauro Icardi'den Galatasaraylıları yıkan haber!
İnce'nin kararı sonrası Memleket Partisi'nden istifa etti
İnce'nin kararı sonrası Memleket Partisi'nden istifa etti
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
Togg'dan hisse yatırımı açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!
Togg'dan hisse yatırımı açıklaması: Dolandırıcılara itibar etmeyin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce tepkisi
Devlet Bahçeli: 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir
Devlet Bahçeli: 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir
Fatih Erbakan 'ayrımcılığa son vereceğiz' diyerek açıkladı!
Fatih Erbakan 'ayrımcılığa son vereceğiz' diyerek açıkladı!
Rize Şehir Hastanesi için denizde dolgu çalışması tamamlandı
Rize Şehir Hastanesi için denizde dolgu çalışması tamamlandı
Bakan Süleyman Soylu duyurdu; 125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi
Bakan Süleyman Soylu duyurdu; 125 cc'nin altındaki motorlar için ehliyet düzenlemesi