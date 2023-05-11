Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!

Sultanlar Ligi Final etabı 3. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.

İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı.

Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Eczacıbaşı Dynavit: 2 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Voronkova, Ognjenovic, Jack-Kısal, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Saliha Şahin, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Samanta, Yasemin Güveli)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Eda Erdem Dündar, De Souza, Vargas, Aslı Kalaç, Fedorovtseva (Gizem Örge, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal, Cansu Çetin)

Setler: 26-28, 25-21, 21-25, 26-24, 15-8

Süre: 141 dakika (35, 28, 27, 34, 17)