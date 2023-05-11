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Elazığ'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Elazığ'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

Elazığ'da tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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B.K. idaresindeki 27 BNE 67 plakalı tır, Güney Çevre Yolu Yemişlik kavşağında, Muhammed T'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Tır, çarpmanın etkisiyle altına aldığı motosiklet ve sürücüsünü sürükleyerek refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla tırın altından çıkarılan Muhammed T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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