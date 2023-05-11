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Fenerbahçe'nin Trabzonspor mesaisi başladı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile yeniden çıkış arayan Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlıklar yarın da devam edecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idmanda iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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