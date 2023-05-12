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Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bazı bölgeler "sanayi alanı" ilan edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bazı bölgeler "sanayi alanı" ilan edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde sınırları çizilen bölgelerin sanayi alanı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde sınırları belirlenen bölge "Gaziantep Sanayi Alanı", İslahiye ilçesi Esenler ve Yolbaşı mahallelerinde sınırları belirtilen bölgeler ise "İslahiye 2. OSB Genişleme Sanayi Alanı" olarak tahsis edildi.

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