Mercedes fabrikasında PKK'dan alçak saldırı: 2 Türk işçi öldürüldü

Almanya'nın Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasına ait fabrikada eli kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 Türk işçi vurularak hunharca katledildi.

Abone ol

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen'de bulunan Mercedes fabrikasında terör örtüğü PKK tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Kalleş saldırı ardından PKK'lı saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katliam sabah saatlerinde gerçekleşti

Stuttgart'ın15 kilometre güneybatısında bulunan Sindelfingen'deki Mercedes fabrikasında yerel saatle 07.45 sıralarında silah sesi yükseldi.

Ludwigsburg polisinden yapılan açıklamada, fabrika binasında açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Alman medyasında yer alan haberlerde ise PKK'lı saldırganın 53 yaşında olduğu aktarıldı.

Mercedes Benz tarafından yapılan açıklamada ise "Yetkililerle temas halindeyiz ve olayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Çalışanların güvenliği her şeyden önce gelir" ifadeleri kullanıldı.

Mercedes Basın Sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada ise "Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır." ifadelerine yer verdi.