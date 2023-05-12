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Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu eleştirisi: 75 yaşındaki birine şirketinizi teslim eder miydiniz?

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu eleştirisi: 75 yaşındaki birine şirketinizi teslim eder miydiniz?

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşıyla ilgili yorum yaparak, "Kemal Kılıçdaroğlu 75 yaşında, seçilse 5 yıl sonra 80 yaşında olacak. Şirketiniz olsa, 75 yaşında birisi müracaat etse, şirketinizi ona teslim eder miydiniz?" dedi.

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İttifaklarda yer alan partilerin seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan da gündeme dair soruları, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında yanıtladı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşıyla ilgili yorumda bulunan Oğan şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa 5. senenin sonunda 80 yaşında olacak"
"Vatandaşlarımız şöyle düşünsünler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 75 yaşındadır. Türkiye'de de cumhurbaşkanlığı süresi 5 senedir. Bugün Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa 5. senenin sonunda 80 yaşında olacak."

"75 yaşındaki birine şirketinizi teslim eder miydiniz?"

Sözlerini sürdüren Oğan şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız ayrıca şunu düşünsün. Eğer bir şirketleri olsa, ve bir ilan verseler. 75 yaşında birisi müracaat etse, alırlar mı oraya? Alıp orayı teslim ederler mi? Bütün imkanları ona tahsis ederler mi? Al bu şirketin bütün sorumluluğu sende derler mi? Demez kimse. Ben Türkiye'de kimsenin 75-80 yaşındaki birine şirketini teslim edeceğini düşünmüyorum."

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