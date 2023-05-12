Tansu Çiller 'Erdoğan giderse ülke elden gider" mi dedi? Özgür Demirtaş ne cevap verdi?

Hiçbir medya organında yer almayan eski Başbakanlardan Tansu Çiller'e ait olduğu iddia edilen "Bugün Erdoğan giderse ülke elden gider” sözleri sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Ekonomist Özgür Demirtaş, o sözleri gerçek kabul edip cevap verdi.

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Sosyal medyada Tansu Çiller'in “Küresel güçler operasyon yapıyor. Tehlike var. Bugün Erdoğan giderse ülke elden gider” şeklinde açıklama yaptığı iddiası dolaşıma sokuldu. Hiçbir yayın organında Çiller'in yaptığı bir açıklama yer almazken, o sözler bir anda sosyal medyayı sardı.

Özgür Demirtaş gerçek kabul edip...

Bu sözler üzerine son dönemde sosyal medyadaki çıkışlarıyla gündem olan ekonomist Özgür Demirtaş hemen devreye girdi. Tek cümlelik Tansul çiller paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş, "Bu sözler Türkiye’ye hakarettir" deyip Tansu Çiller'e saydırdı. Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

Tarihin en büyük ikinci krizini çıkardın da...

"Bu sözler Türkiye’ye hakarettir. Biz o kadar ACİZ miyiz de bir kişi olmazsa yok oluyoruz? Merak etmeyin Hanımefendi, Türkiye güçlüdür. Sizin gelmenize rağmen Türkiye elden gitmedi. Sizin tarihin en büyük İKİNCİ Ekonomik Krizini çıkarmanıza rağmen Türkiye elden gitmedi. Gitmez."