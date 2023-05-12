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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu?

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınıyor mu?

İngiliz basını, daha önce Şampiyonlar Ligi finalini 2 kez Türkiye'den alan UEFA'nın, İstanbul'da oynanması planlanan 2023 finalini cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Portekiz'e verebileceğini iddia etti.

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İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için bomba bir iddia ortaya atıldı. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.

Daily Mail'in haberine göre; UEFA, Türkiye'deki seçimlerin ardından İstanbul'da huzursuzluk çıkması durumunda, Şampiyonlar Ligi finalinin Estadio da Luz'a alınması konusunda Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdi.

Daha önce iki kez aldılar

2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final pandemi nedeniyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmıştı. 1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrine verilmişti.

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