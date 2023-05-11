Tansu Çiller'e 'hapis' şoku! Nafaka ödemeyen oğlu Mert Çiller cezaevine girecek....
Eski Başbakan Tansu Çiller’in başı oğluyla boşanma davası süren gelini Zeynep Çiller ile dertte. Çiller'in oğlu Mert Çiller boşanma davasında mahkemenin belirlediği 30 bin TL tedbir nafakasını ödemeyince 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.
Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller boşanma davasında mahkemenin belirlediği 30 bin TL tedbir nafakasını ödemeyince 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı. Zeynep Çiller ile Mert Çiller 2009’da evlenmiş, tarafların bu evlilikten 2 çocukları olmuştu.
Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce boşanma davası açmış, Zeynep Çiller’in şiddete uğradığını gösteren fotoğraflar kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Dava sürecinde mahkeme Mert Çiller’in eşi ve 2 çocuğu için aylık 10’ar bin TL’den toplam 30 bin TL aylık tedbir nafakası ödemesine karar verdi.
Eşi icra takibi başlattı
İddiaya göre Mert Çiller bir tek kendi rızasıyla nafaka ödemesi yaptı. Bugüne kadar nafaka ödemeleri için tahsili amacıyla Zeynep Çiller icra müdürlüğüne ilamsız takip başlattı. Ancak Mert Çiller hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın icra dosyasına itiraz etti.