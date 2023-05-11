Tansu Çiller'e 'hapis' şoku! Nafaka ödemeyen oğlu Mert Çiller cezaevine girecek....

Eşi icra takibi başlattı

İddiaya göre Mert Çiller bir tek kendi rızasıyla nafaka ödemesi yaptı. Bugüne kadar nafaka ödemeleri için tahsili amacıyla Zeynep Çiller icra müdürlüğüne ilamsız takip başlattı. Ancak Mert Çiller hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın icra dosyasına itiraz etti.