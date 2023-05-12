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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim günleri ne yapıyor? Kimsenin bilmediği görüşmeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim günleri ne yapıyor? Kimsenin bilmediği görüşmeler...

Türkiye soluğunu tuttu 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Seçim günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yapacak? Daha önceki seçimlerde neler yapmıştı? Kimsenin bilmediği telefon görüşmelerini kimlerle yapıyor? İşte ayrıntılar...

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 2 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullanacak. Peki Erdoğan'ın seçim günleri nasıl geçiyor? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın klasikleşen seçim günü maratonunu ve bilinmeyen görüşmelerini yazdı. İşte Erdoğan'ın seçim günleri rutinleri...

Erdoğan'ın bilinen rutinleri...

- Erdoğan seçim günü sabah namazını genellikle Eyüp Sultan’da kılıyor. Namazdan sonra Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret edip dua ediyor. Ardından da annesi ve babasının kabrini ziyaret ediyor. Merhum Erbakan’ın kabrini ziyaret edip dua ettiği de olmuştu. Bu kez Ayasofya’yı ziyaret etmesi de beklenebilir. 

- Eşiyle birlikte oy verdikten sonra bir süre İstanbul’da oy verme işlemlerini takip ediyor: Seçim sonuçları belli olduktan sonra balkon konuşması yapmak üzere Ankara’ya geliyor.

Seçim günü kimleri arıyor?

- Bunlar, resmi programında olan faaliyetleri. Ancak bir de Erdoğan’ın manevi dünyasını ilgilendiren yüzü var.

- Erdoğan seçim günü bazı maneviyat büyüklerini ve AK Parti yönetiminden bazı isimleri arıyor. Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Vekilleri gibi.

Elimden geleni yaptığıma şahit misiniz?

- Peki onları arayınca ne diyor? “Seçimler için şu kadar vilayetimize gittim. Şu kadar miting yaptım. Şu kadar yayına katıldım, şu kadar insanla bir araya geldim. Eksik bıraktığım bir şey oldu mu? Elimden geleni yaptım. Allah şahittir. Siz de şahit misiniz? Bundan sonrası Allah’ın takdirine, milletimizin kararına kalmıştır” diyor.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamını okumak için tıklayın...

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