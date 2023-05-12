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Merdan Yanardağ'dan gece yarısı provokasyon paylaşımı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast timi...'

Merdan Yanardağ'dan gece yarısı provokasyon paylaşımı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast timi...'

Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ, gece yarısı provokasyon kokan bir paylaşımda bulundu. Yanardağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği iddia etti. Yanardağ, suikastçileri Metro turizmin firari patronu Galip Öztürk'ün ayarladığını öne sürdü. Son dakika haberine göre Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

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Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gece yarısı kişisel Twitter hesabından provokasyon kokan bir paylaşımda bulundu. Yanardağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğini iddia etti. Suikast timini Metro Turizm'in firari patronu Galip Galip Öztürk. İşte Yanardağ'ın o paylaşımları:

'Suikast timi Gürcistan'dan giriş yaptı'

- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.

- İddiaya göre, affedilmesinin karşılığı olarak bu işi organize eden kişi ise, firari işadamı Galip Öztürk. Metro Holding ve Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, uzun süredir bu ülkede (Gürcistan) yaşıyordu. Öztürk, bir kişiyi öldürmeye azmettirme suçundan mahkum olmuştu.

Kesin değil, isimler konusunda emin değilim

- Dediğim gibi bu bir iddia.. Kesin olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle isimler konusunda emin değilim. Ama çok önemli.. Düşük olasılıklı bir iddia olsa da, devletin bütün güvenlik birimlerinin dikkate almasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Yanardağ ifade vermeye çağrıldı

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın gece Twitter hesabından yaptığı "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, geç bir saatte de olsa kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" şeklindeki paylaşımı üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Yanardağ, paylaşımıyla ilgili ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı

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