İşte en son anketler! İlk turda biter diyenler kim? Partilerin oy oranları ne kadar?
14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine 2 gün kala son anket sonuçları çıktı. KONDA başta olmak üzere anket firmalarının büyük çoğunluğuna göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor. Muharrem İnce'ye oy verecek olanların şimdiki tercihi hangisi olacak? Hangi parti ve ittifak ne kadar oy alıyor? İşte son anketlerin hepsi bir arada sonuçları...
14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı. Kamuoyu araştırma şirketleri son anketlerini peş peşe yayınlamaya başladı. Sonucu en çok merak edilen anket olan KONDA anketi başta olmak üzere anketlerin büyük çoğunluğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi kazanması mümkün görünmezken, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası, İnce'nin oylarının kime gideceği de soruldu. İşte son anketlerin sonuçları...
KONDA anketi ikinci tur diyor
KONDA Araştırma tarafından 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde 35 ilin merkez dâhil 120 ilçesine bağlı 194 mahalle ve köyünde 3480 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapılan anketin sonucu çıktı. Konda anketine göre Kemal kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.7, Sinan Oğan yüzde 4.8 ve Muharrem İnce yüzde 2.2 oy alıyor görünüyor.
İttifakların oy oranı ne kadar?
KONDA anketine göre ittifak oylarındaysa durum şöyle:
Cumhur İttifakı (yüzde 44)
AK Parti yüzde 35
MHP yüzde 8
Diğer yüzde 1
Millet İttifakı (yüzde 39,9)
CHP yüzde 27,3
İYİ Parti yüzde 12,4
Diğer yüzde 0,2
Emek ve özgürlük İttifakı (yüzde 12,3)
Yeşil Sol Parti yüzde 10,4
TİP yüzde 1,8
Diğer partilerse yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Bu partilerin arasında Memleket Partisi’nin oy oranı yüzde 2,2.
Metropoll anketinde seçim ilk turda bitmiyor
Metropoll Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala 9-10 Mayıs tarihlerinde 2 bin38 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Metropoll anketinde cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların kime verileceği soruldu. İşte cevabı:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,1
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,9
Sinan Oğan: Yüzde 2,7
Muharrem İnce: Yüzde 1,3 oy oranına yükseldi.