İşte en son anketler! İlk turda biter diyenler kim? Partilerin oy oranları ne kadar?

14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı. Kamuoyu araştırma şirketleri son anketlerini peş peşe yayınlamaya başladı. Sonucu en çok merak edilen anket olan KONDA anketi başta olmak üzere anketlerin büyük çoğunluğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi kazanması mümkün görünmezken, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası, İnce'nin oylarının kime gideceği de soruldu. İşte son anketlerin sonuçları...