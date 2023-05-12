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Kara yollarında son durum

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşakları 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşakları 4-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde sağ ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatıldı.

Denizli-Tavas-Muğla yolu, 22-25. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde sağ şeritlerde daraltma yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 0-29. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Balıkesir-Kepsut-Dursunbey yolunun 19. kilometresindeki Kille (Kepsut) Köprüsü yoğun yağışlar nedeniyle hasar gördü. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer kesimde bulunan yeni köprüye yönlendiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-49. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerindeki Yalnızca Tüneli'nde elektrik-elektromekanik çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 63-64. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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