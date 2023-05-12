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Nissan 2022 mali yılı net karı yüzde 3 yükseldi

Nissan 2022 mali yılı net karı yüzde 3 yükseldi

Nissan Motor'un, 2022 mali yılı net karı, bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 221,9 milyar yene (1,65 milyar dolar) yükseldi.

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Üretici firmanın açıklamasında, martta sona eren 2022 mali yılı bilançoları ile 2023 mali yıl beklentileri duyuruldu.

Nissan'ın 2022 mali yılı net karı, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 3 artışla 221,9 milyar yen (1,65 milyar dolar) oldu.

Düşük orandaki artışa, ham madde maliyetlerindeki artış ile Japon Yeni'nin döviz karşısındaki değer kayıpları etki etti.

Satış gelirlerinin yüzde 25,8 artışla 10,6 trilyon yene (78,7 milyar dolar) yükseldiği mali yılda, işletme karı yüzde 52,5 artışla 377,1 milyar yene (2,8 milyar dolar) çıktı.

Yokohama merkezli üretici firma, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılında net karının yüzde 42 artışla 315 milyar yene (2,34 milyar dolar) yükselmesini bekliyor.

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