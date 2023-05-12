Van Muradiye’ye devlet hastanesi müjdesi! Proje onaylandı

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, 2023 yılı sağlık yatırımı programı çerçevesinde ilçede sağlık tesislerinin yapımına başlandığını söyledi.

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İlçede yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Kaymakam Melih Aydoğan, yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların modern, ulaşılabilir ve merkezi bir hizmet tesisine kavuşması için çalışmaların başlatıldığını belirten Aydoğan, “Şu an bulunduğumuz bölgede ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonunun olduğu, 112 acil sağlık hizmetlerinin olduğu bir sağlık kampüsündeyiz. Şu an buranın inşaatı devam ediyor. Bu sağlık yatırımı sayesinde ilçemizdeki vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanabilecekler. Bu yatırımların gelmesinde emeği oolan Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Van Valimiz Ozan Balcı'ya şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Muradiye’ye 150 yataklı devlet hastanesi projesinin onaylandığını ifade eden Aydoğan, bu yatırımlar sayesinde ilçedeki vatandaşların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alabileceğini kaydetti. Aydoğan, “Buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Sağlık yatırımları sadece biraz önce bahsettiğim yatırımla kalmıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de Muradiye ilçemize 150 yataklı modern bir ilçe devlet hastanesi kazandıracağız. Şu an projesi onaylandı. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe devlet hastanesi inşaatını da başlatmış oluruz. Bu şekilde hem ilçe devlet hastanesiyle hem ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri ve aile sağlığı merkezleriyle ilçemizde sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vereceğiz. Bu hizmetler Muradiye ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.