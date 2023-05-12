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Altın fiyatları resmen uçtu 1500 liraya az kaldı! İslam Memiş 'sessiz moda geçme vakti' diyerek açıkladı

Altın fiyatları resmen uçtu 1500 liraya az kaldı! İslam Memiş 'sessiz moda geçme vakti' diyerek açıkladı

Altın bugün ne kadar diye merak ediliyor. 12 Mayıs 2023 altının onsu 2.010 dolardan işlem görürken gram altının ekran fiyatının 1.265 lira olduğu görülüyor. Altında kısa süreli düşüşler yatırımcısına alım fırsatı vermeye devam ediyor.

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Altında ibre bugün de yukarı yönlü. Altının gram fiyatı 1265 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 2300 lirayı aştı. Analistler, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle varlık fiyatlarında yön arayışının etkili olduğunu belirtti.

12 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.265,08-1.265,32

Çeyrek altın 2.331,00-2.433,00

Yarım altın 4.676,00-4.882,00

Cumhuriyet altın 9.338,00-9.734,00

Piyasa analisti İslam Memiş "Artık sessiz moda geçme vakti" dedi ve şunları kaydetti:

-İki haftadır ısrarla borsa diyorum. İki haftadır bankadan $ altın veya gümüş alan kaça satacağına bir baksın şimdi. Bir de dönsün borsaya baksın.

-Serbest piyasalarda gram altın 1.475, gram gümüş 18,62, dolar 21,74, euro 23,72 liraya yükseldi. İki haftadır onlarca kez uyardım. Herkes kendi tercihini yaptı. Çok üzülen olacak. Onlar için artık yapılacak bir şey yok. Artık sessiz moda geçme vakti.

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