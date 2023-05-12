BIST 4.855
DOLAR 19,58
EURO 21,61
ALTIN 1.265,28
HABER /  GÜNCEL

Depremzedeleri dolandıran çete çökertildi

Depremzedeleri dolandıran çete çökertildi

İnternette sahte karavan ve konteyner ilanı vererek 13'ü depremzede 21 kişiyi dolandıran çete 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonunda yakalandı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internet üzerinden sahte karavan ve konteyner ilanı veren şüpheliler, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırdı. 250 bin TL vurgun yapan dolandırıcılar, polisin Kocaeli merkezli 3 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremleri fırsata çeviren 24 şüpheli, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırdı. İnternet sitelerine ucuz fiyattan sahte konteyner ve karavan ilanı koyan şüpheliler, şikayet üzerine baltayı taşa vurdu. Para yollamalarına rağmen siparişlerin alamayan müşteriler, soluğu emniyette aldı. Polis ekiplerinin titiz çalışması üzerine belirlenen şüphelilere yönelik 9 Mayıs tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 62 telefon ele geçirildi.  Gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilanlara inanan kişileri 250 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Portekiz hükümeti sigaraya savaş açtı!
Portekiz hükümeti sigaraya savaş açtı!
Blinken, Kuveyt Dışişleri Bakanıyla bölgesel ve ikili konuları görüştü
Blinken, Kuveyt Dışişleri Bakanıyla bölgesel ve ikili konuları görüştü
Van Muradiye’ye devlet hastanesi müjdesi! Proje onaylandı
Van Muradiye’ye devlet hastanesi müjdesi! Proje onaylandı
Altın fiyatları resmen uçtu 1500 liraya az kaldı! İslam Memiş 'sessiz moda geçme vakti' diyerek açıkladı
Altın fiyatları resmen uçtu 1500 liraya az kaldı! İslam Memiş 'sessiz moda geçme vakti' diyerek açıkladı
Dim Barajı sulama inşaatı işi için Alanya'daki bazı taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılacak
Dim Barajı sulama inşaatı işi için Alanya'daki bazı taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılacak
Cuma mesajları resimli, yeni, kısa hayırlı cumalar mesajları
Cuma mesajları resimli, yeni, kısa hayırlı cumalar mesajları
Memur maaşları temmuz ayı ne kadar olacak liste netleşiyor polis öğretmen uzman doktor
Memur maaşları temmuz ayı ne kadar olacak liste netleşiyor polis öğretmen uzman doktor
Bugün yurtta hava durumu nasıl olacak?
Bugün yurtta hava durumu nasıl olacak?
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 32 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 32 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi