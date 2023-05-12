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Toplantı sonrası Millet ittifakı liderlerinden ortak açıklama! Dikkat çeken sandık güvenliği mesajı!

Toplantı sonrası Millet ittifakı liderlerinden ortak açıklama! Dikkat çeken sandık güvenliği mesajı!

Millet ittifakı liderleri Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir araya geldi. Millet ittifakı toplantının ardından yazılı basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada sandık güvenliği mesajı verilirken “Milletimiz müsterih olsun; Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır" denildi. İşte detaylar...

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Millet ittifakı liderleri saat 22.00’da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Millet ittifakından yapılan yazılı açıklamada, “Millet İttifakı genel başkanları olarak, bahara 48 saat kala bir araya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık. Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız” ifadelerine yer verildi.

Millet ittifakı, sandık güvenliğine önem verdiklerini belirttikleri açıklamada, “Milletimiz müsterih olsun; Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Demokrasi vurgusu yapılan açıklamada, “Aziz Milletimiz, Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz” denildi.

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