Erkan Baş ne dedi, Muharrem İnce çekildi herkes istifa et dedi! Erkan Baş olayı nedir?

Memleket Partisi Lideri olan, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmasının ardından TİP Başkanı Erkan Baş bir anda gündem oldu. Kısa sürede binlerce istifa çağrısı alan Erkan Baş ne dedi, neden gündem oldu?

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Seçime sadece saatler kala Memleket Partisi Lideri ve cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Seçime yön verecek bu kararın ardından TİP Başkanı Erkan Baş bir anda gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erkan Baş'ı istifa etmeye çağırdı. Bu gelişmenin ardından Erkan Baş ne dedi, Muharrem İnce ile ilgili ne dedi ve neden gündem oldu soruları merak edildi.

İnce’nin açıklamasının ardından Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Twitter’da gündem oldu. Erkan Baş’ın geçmişte yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak “İnce adaylıktan çekilirse ben de çekilirim” dediği iddia eden kullanıcılar Erkan Baş’ı etiketleyerek paylaşım yaptı.

Partiden açıklama geldi

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerine sosyal medyada gündeme getirilen iddialara ilişkin Türkiye İşçi Partisi Basın Bürosu’ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Genel Başkanımız Erkan Baş, Muharrem İnce'ye çekilme çağrısının ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında aşağıdaki cümleleri sarf etmiştir:

* “Biz milletvekilliğini bir görev, bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Kişisel bir dert değil ki bizim açımızdan milletvekilliği meselesi.

(Muharrem İnce'nin) Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmaması ise buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım.

Çok istiyorsa buyursun gelsinler kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim bir problem yok bizim açımızdan. Ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor. 3. bölgede biz komple seçimden çekilsek, hepimiz İnce’ye versek, hatta bütün partiler Memleket Partisi'ne oy verse hiçbir şey değişmeyecek.”

Erkan Baş kimdir?

14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. Erkan Baş aslen Boşnak. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusovic idi. Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerden. Annesi bir dönem tekstil işçiliği yapan ev hanımı.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da okudu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünde tamamladı.

Erkan Baş, bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Üniversitedeki yemekhane işçilerinin haklarına dair verdiği mücadele sonucu okul yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi olan Erkan Baş, bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) sorumluluklar üstlendi. İstanbul örgütünde faaliyet gösterdi, partinin İstanbul il sekreterliğini yaptı, Örgüt Bürosu'nun ve Merkez Komitesi'nin içinde yer aldı. Partinin 1 Mayıs 2008 eylemlerinde Taksim Meydanı'ndaki basın açıklamasını gerçekleştirdi.

TKP 9. Kongresi'nde Aydemir Güler genel başkanlık görevini bıraktı, onun yerine Erkan Baş genel başkanlık görevine seçildi. TKP Genel Başkanlığı parti temsiliyetinin kolaylaşması için alınan kongre kararıyla yürürlüğe girdi. Bu hamle istenen başarıyı getirmeyince, Parti Merkez Komitesi yaklaşık 6 ay sonrasında 'genel başkanlık' makamını kaldırdı. TKP, Parti Merkez Komitesi tarafından kolektif önderlikle yönetilmeye başlandı.

2014 yılında yaşanan ayrışma sonrasında kurulan Halkın Türkiye Komünist Partisi'nde (HTKP) genel sekreter oldu.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili seçilen Erkan Baş, 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçerek burada genel başkan seçildi. 2022 yılı itibarıyla bu görevini sürdürüyor.

1979 doğumlu olan Erkan Baş, 2022 yılı itibarıyla 43 yaşında ve evli.