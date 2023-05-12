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Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek? İnce'nin oyları koşa...

Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek? İnce'nin oyları koşa...

Muharrem İnce adaylıktan çekilmesini değerlendiren Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, İnce'nin oylarının hangi adaya gidebileceğini yazdı. İnce'ye yönelen seçmenin Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyenlerden oluştuğuna dikkat çeken Cömert, "Dolayısıyla İnce’nin oyları koşa koşa Kılıçdaroğlu’na gitmez." dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıkta çekildi, cumhurbaşkanlığı seçiminide dengeler bir kez daha değişti.

İnce'nin sürpriz kararını Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, "İnce dengeyi bozdu mu?" başlıklı yazısında değerlendirdi. 

"İktidar-muhalefet dengesi ciddi bir şekilde bozulmuş sayılmaz"

İnce'nin çekilirken “Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” dediğini belirten yazar, oyların kime nasıl dağılacağını okurlarıyla paylaştı:

"Öte yandan… Muharrem İnce’ye yönelenler seçmenin Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemeyen kesimiydi.

Dolayısıyla İnce’nin oyları koşa koşa Kılıçdaroğlu’na gitmez. Bir kısmı Sinan Oğan’a yönelebilir.

Bir kısmı sandık başına gitme fikrinden soğuyabilir. Çok az bir kısmı Erdoğan’a bile verebilir.

Bir kısmı da Kılıçdaroğlu’nu tercih eder. Ama sadece bir kısmı. Sonuçta İnce’nin çekilmesinin Kılıçdaroğlu’na faydası diğer adaylara olan faydasından ziyadedir.

İktidar tarafı Fetö-CHP kumpası yorumlarıyla İnce’nin çekilmesinin bu sınırlı etkisini telafiye çalışıyor.Normal. Müşteri bulabilecek bir çaba.

Sonuç?
Seçime iki gün kala siyasetteki iktidar-muhalefet dengesi ciddi bir şekilde bozulmuş sayılmaz.

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