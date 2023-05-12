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Libya'nın Trablus kenti ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı

Libya'nın Trablus kenti ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı

Libya'nın başkenti Trablus ile İstanbul arasında gemi seferlerinin başladığı belirtildi.

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Misrata Deniz İstasyonu Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kevalay Queen gemisi başkent Trablus'tan İstanbul'a yapacağı ilk seferinde, İstanbul'un Zeyport Limanı'na gitmek üzere Trablus'taki eş-Şiab Limanından ayrıldı." denildi.

Açıklamada, Kevalay Queen gemisi, yolcular ve mürettebata ilişkin fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından 1 Aralık 2021'de Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.

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