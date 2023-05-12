Merdan Yanardağ ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu suikast iddiası gündeme oturdu

Türkiye artık sadece saatler sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Seçim yaklaştıkça gündem olacak iddialar da artmaya başladı. Son olarak Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası hakkında twitler attı. Peki Gazeteci Merdan Yanardağ ne dedi?

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere artık az bir zaman kaldı. Seçime 2 gün kala Gazeteci Merdan Yanardağ'ın ortaya attığı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası gündemin tepesine oturdu. Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ile cumhurbaşkanı adayı 3 kişi kaldı. Seçim; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında yapılacak. Peki Merdan Yanardağ ne dedi?

İşte Merdan Yanardağ'ın sosyal medyada gündem olan o tweeti:

İddianın sahibi gazeteci Merdan Yanardağ. Merdan Yanardağ'ın iddiasına göre; Kemal Kılıçdaroğlu'na bir suikast girişimi yapılacak.

'Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim..

Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.'

'İddiaya göre, affedilmesinin karşılığı olarak bu işi organize eden kişi ise, firari işadamı Galip Öztürk. Metro Holding ve Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, uzun sürediir bu ülkede (Gürcistan) yaşıyordu. Öztürk, bir kişiyi öldürmeye azmettirme suçundan mahkum olmuştu.'