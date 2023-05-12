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NBA'de konuk olduğu Suns'ı farklı yenen Nuggets, finale yükseldi

NBA'de konuk olduğu Suns'ı farklı yenen Nuggets, finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde deplasmanda Phoenix Suns'ı 125-100 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

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NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Nuggets, Nikola Jokic'in 32 sayı, 10 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta rakibini 25 sayı farkla yenerek final biletini alan ilk takım oldu.

Nuggets'ta Jamal Murray 26 sayı, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Suns'ta Cam Payne'in 31 sayı, 6 ribaunt, Kevin Durant'in 23 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansları mağlubiyete önlemeye yetmedi. Jock Landale 13, Devin Booker 12 sayıyla maçı tamamladı.

Nuggets, finalde Golden State Warriors- Los Angeles Lakers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Lakers, seride 3-2 üstün durumda.


- Deplasmanda kazanan Celtics, seriyi son maça taşıdı


Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Philadelphia 76'ers'ı 95-86 mağlup eden Boston Celtics, seriyi 3-3'e getirdi.

Joel Embiid'in 26 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Sixers'ta, Tyrese Maxey 26 sayı, 5 ribaunt, James Harden 13 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Celtics'te ise Marcus Smart 22 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Jayson Tatum 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Jaylen Brown 17, Malcolm Brogdon 16 sayı kaydetti.

Serinin 7. ve son maçı, 15 Mayıs Pazartesi günü Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak.

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