Mustafa Destici'den Muharrem İnce açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Neticede rahmetli Baykal nasıl genel başkanlıktan alaşağı edilip Kılıçdaroğlu gelmişse, bugün de Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda kalmış ve adeta Kılıçdaroğlu'nun önü açılmaya çalışılmıştır ama milletimiz bunlara izin vermeyecektir." dedi.

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BBP Kartal İlçe Teşkilatınca düzenlenen toplantıda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Destici, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerde 50 binden fazla kayıp verildiğini hatırlatarak, depremin yaralarının el birliğiyle sarıldığını anlattı.

Destici, kalıcı konutların teslim edilmeye başladığını vurgulayarak, ''Devletimiz güçlüdür. Yeter ki biz birlik olalım, beraberliğimize, kardeşliğimize göz dikenlere fırsat vermeyelim.'' ifadesini kullandı.

Ekonomik problemlerin temel nedenlerinden birinin dış ticaret açığı, diğerinin de bütçe açığı olduğunu kaydeden Destici, dış ticaret açığının enerjiden kaynaklandığını, nükleer santral inşaatı, doğal gaz ve petrol keşiflerinin bu açığın kapanmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Destici, birilerinin çıkıp PKK'yla seçim işbirliği, ittifak ortaklığı yaptığını ifade ederek, "Ortak cumhurbaşkanı adayını destekliyorlar. Onları meşrulaştırmaya, ülkenin bir bölümünü de özerk hale getirip onlara vermeye çalışıyorlar. Buna elbette sizlerle birlikte müsaade etmeyeceğiz ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta 'dur' diyeceğiz.'' diye konuştu.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine değinen Destici, şöyle devam etti:

"Dört cumhurbaşkanı adayı vardı. Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Peki niye çekildi? Açıklaması tabii ki kendisini ifade etmek için yapılmış bir açıklama. Seçmene karşı, 'Öyle baskı yaptılar ki ben çekilmeseydim zaten kaybedecekler ama sorumlusu ben olacaktım.' diyor. Kılıçdaroğlu ve o yedili masada oturanları söylüyor. Ama konuşulanlar, söylenenlerle bir şantaja maruz kaldı. Bir kaset kumpasıyla karşı karşıya kaldı. Tehdit edildi. Çekileceği günlerdir konuşuluyordu. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Bu, Türk demokrasisine yapılmış siyasi bir darbedir."

Destici, CHP'nin tarihinin darbelerle dolu olduğunu söyleyerek, ''Neticede rahmetli Baykal nasıl genel başkanlıktan alaşağı edilip Kılıçdaroğlu gelmişse, bugün de Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda kalmış ve adeta Kılıçdaroğlu'nun önü açılmaya çalışılmıştır ama milletimiz bunlara izin vermeyecektir." dedi.

Siyasi şantajcılara, anket kalpazanlarına itibar etmediklerini ve etmeyeceklerini dile getiren Destici, ''Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yolu denerlerse denesinler, sonuç Allah'ın inayeti, sizlerin desteği, oyu ve duasıyla değişmeyecektir. İnşallah ilk turda vereceğiniz oylarla Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, pazar günü sadece cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu pazar günü devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyenlerle, devletin varlığına 40 yıldır kasteden, ülkenin bütünlüğünü bozmak için emperyalistlerin uşaklığını yapan, milletin kardeşliğinin altına dinamit koyan, PKK ve diğer terör örgütleriyle kol kola yürüyenler arasında bir tercih yapılacaktır. İnanıyorum ki insanımızın, milletimizin feraseti ve irfanı yine galip gelecek ve sandıktan Cumhurbaşkanımız tekrar seçilerek çıkacaktır."