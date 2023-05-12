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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'montaj kaset' tepkisi! 'Utanmadan...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'montaj kaset' tepkisi! 'Utanmadan...'

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini CHP'nin reklam videosuna PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın montajlanmış haliyle hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluşmasında CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamında, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın "haydi" dediği görüntünün montajlandığı videoyu anlattı. Kılıçdaroğlu, kendisini montajlanmış video ile hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi. “Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var” diyen Kılıçdaroğlu, “Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır” ifadelerini kullandı.

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