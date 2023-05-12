Türkiye, internet alan adı pazarında bölgesinde öne çıkıyor

ICANN Orta Doğu Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Baher Esmat: - "Türkiye alan adı pazarı, hem kayıtlı alan adı sayısı hem de alan adı kayıt hizmeti sunan şirket sayısı itibarıyla bölgesinin en büyüğü"

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İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Orta Doğu Paydaş İlişkileri Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Baher Esmat, Türkiye alan adı pazarının, hem kayıtlı alan adı sayısı hem de alan adı kayıt hizmeti sunan şirket sayısı itibarıyla bölgesinin en büyüğü olduğunu belirtti.

İnternet kullanıcılarının erişimine sunulan milyonlarca web sitesi bulunuyor. Bu sitelere erişim alan adları aracılığıyla sağlanıyor. En yaygın alan adları listesinin zirvesinde ise ".com" uzantısı yer alıyor.

Baher Esmat, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, alan adı pazarının gelişmeyi sürdürdüğünü belirterek, son 10 yılda ICANN'in çok sayıda alan adını tanıttığını söyledi.

Sunulan alan adları arasında ".istanbul" gibi coğrafik alan adlarının yanı sıra birçok toplulukla ilgili alan adlarının da olduğunu aktaran Esmat, farklı dillerin harflerini destekleyen özel karaktere sahip yerel alan adlarının ilgi gördüğünü ve erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Esmat, Türkiye alan adı pazarının, hem kayıtlı alan adı sayısı hem de alan adı kayıt hizmeti sunan şirket sayısı itibarıyla bölgesinin en büyüğü olduğunu vurguladı.

Kayıt sürecinde her alan adının farklı fiyatlandırmalara sahip olmasının kaydedicilerin tasarrufunda olduğunu belirten Esmat, ICANN'in alan adı fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili bir rolünün bulunmadığını dile getirdi.

- "Alan adı pazarı büyümeye devam ediyor"

ICANN Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu John Crain ise alan adı sisteminin (DNS), internetin hat teknolojisinin bir prensibi olduğunu hatırlatarak, çoğu kullanıcının DNS'i varlığından haberdar olmadan kullandığını söyledi.

Bilgisayarların birbirleriyle numaralar aracılığıyla konuştuğuna dikkati çeken Crain, DNS'in, alan adlarıyla IP adresleri arasında iletişimi sağlayarak web sitelerine erişimi kolaylaştırdığını kaydetti.

Crain, ICANN olarak DNS'le ilgili sorumluluklarının olduğunu belirterek, "Örneğin Türkiye'de .tr uzantılı alan adları var. İnternet tarayıcınızla .tr uzantılı bir siteye girmek istediğinizde, bilgisayarınız .tr uzantılı alan adları için nereye gidileceğini bilmeyebilir ve yönettiğimiz DNS merkezine istekte bulunarak .tr alan adlarına ulaşır. ICANN olarak biz sadece sisteme giriş yolundan sorumluyuz." diye konuştu.

Dünyada yaklaşık 5 milyar internet kullanıcısı olduğunu ve internet kullanımına bağlı olarak alan adı pazarının da büyümeye devam ettiğini anlatan Crain, internette güvenli bir deneyim için kullanıcılara şunları önerdi:

"İnternetin tıpkı gerçek dünya gibi olduğunu unutmayın. İyi ve kötü şeyler var, dikkatli olmalısınız. Karanlık bir sokağa gitmediğiniz gibi, internette de bilmediğiniz yerlere gitmeyin. Dark Web'e girmeyin, internette kötü şeyler aramayın."