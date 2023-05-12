Yılmaz Özdil'in Muharrem İnce paylaşımı olay oldu Yazsana şunun hikayesini satarsın 5000 TL'ye

Yılmaz Özdil'in Muharrem İnce'nin çekilmesiyle ilgili "Eskiden feto infaz ederdi, Akpliler sevinirdi, şimdi feto infaz ediyor, Chpliler seviniyor, ama gene de siz bilirsiniz tabii…" paylaşımına tepki yağdı. Özdil'in asgari ücretin 2020 liraya çıktığı 2019 ocak ayında 2500 liraya sattığı "Mustafa Kemal" isimli kitabına gönderme yaptılar.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, montaj videoların servis edilmesi sonrası adaylıktan çekilmesi konuşulmaya devam ediyor.

İnce'nin çekilmesi kararını değerlendiren yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesasından CHP'lileri çok kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Özdil, "Eskiden feto infaz ederdi, Akpliler sevinirdi, şimdi feto infaz ediyor, Chpliler seviniyor, ama gene de siz bilirsiniz tabii…" ifadelerine yer verdi.

FETÖ infaz ediyor CHP'liler seviniyor

Özdil'in paylaşımına tepkiler gecikmedi. Özdil'in asgari ücretin 2 bin liraya yeni çıktığı dönemde 2500 liraya sattığı Mustafa Kemal isimli kitap üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu.

"Acil kitap yaz"

Atatürk bahane gelen para şahane

Atatürk'ün adını istismara varan boyutlarda kullanarak pazarlaması yapılan kitap fahiş fiyatıyla gündeme oturmuştu. Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil tarafından yazılan Mustafa Kemal kitabını "özel seri" olarak 1881 adet basılmış 2 bin 500 liradan satışa sunan yayınevi kitabın 3 saat 56 dakika içinde tükendiğini açıklanmıştı.

Nutuk'tan pahalı Atatürk kitabı

Atatürk'ün kaleme aldığı eser olan Nutuk, en yüksek 30 liraya satılırken, Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal Atatürk kitabının 83 kat daha pahalı olması "Atatürk'ün kaleminden pahalı Atatürkçü" yorumlarına neden olmuştu.